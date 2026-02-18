За сокрытие производственных травм будут штрафовать

Приняли законопроект об административной ответственности за сокрытие несчастных случаев на производстве.

За сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение о несчастном случае на производстве введут штрафы до 250 тысяч рублей.

Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении 17 февраля 2026 года.

В КоАП добавят новую статью 5.27.1, которая водит административную ответственность за сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение работодателем или его уполномоченным лицом полной и достоверной информации о несчастном случае в территориальный орган Роструда.

Также повысят штрафы для юрлиц за повторное совершение административных правонарушений, предусмотренных этой статьей. Он составит от 150 до 250 тысяч рублей.

«Сокрытие работодателями фактов несчастных случаев на производстве остается одной из острых проблем в сфере охраны труда», — отметил спикер ГД Вячеслав Володин.

По данным Роструда, в 2022 году было выявлено 625 сокрытых несчастных случаев, в 2023 году — 1 316, в 2024 году — 1 608.

Введение ответственности за сокрытие несчастных случаев позволит дополнительно защитить жизнь и здоровье россиян и повысить безопасность условий труда, считает он. Работодатели будут добросовестнее относиться к своим обязанностям, если за неинформирование компетентных органов о происшествиях будут серьезные санкции.