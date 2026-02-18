📚 Какие документы по охране труда должны быть в организации с численностью до 50 сотрудников

Утвержденного перечня локальных нормативных актов по охране труда нет, но в компании до 50 работников должны быть документы из списка ниже.

Какие документы (ЛНА) по охране труда обязательно должны быть в организации, где работает до 50 человек, – разъяснила руководитель направления обучения по охране труда и пожарной безопасности «Клерка», эксперт консультаций Наталья Герасименко.

Нормативно утвержденного перечня ЛНА нет. Но, как правило, каждому работодателю до 50 работников требуются такие документы:

Документы Пояснение Политика и Положение о системе управления охраной труда Документ, определяющий систему управления охраной труда (СУОТ). Его обязан иметь любой работодатель (ст. 212 ТК). Приказы по охране труда О назначении ответственного за охрану труда.

О создании (или назначении) комиссии по проверке знаний требований ОТ (если обучают работников сами по ОТ).

О проведении обучения и инструктажей.

О назначении ответственных за пожарную безопасность.

О проведении СОУТ. Инструкции по охране труда (ИОТ) Должны быть: на каждую профессию;

каждый вид работ;

работы повышенной опасности (если есть) — ст. 212 ТК. Программы обучения и инструктажей Программа вводного инструктажа.

Инструкции, по которым проводятся первичный, повторный, внеплановые и целевые инструктажи.

Программы стажировки (если предусмотрена).

Программы обучения по охране труда (если обучают внутри компании). Если организация не обучает сама — то программы обучения не нужны, но программы инструктажей у работодателя обязательны всегда. Журналы Обязательный минимум: журнал регистрации вводного инструктажа и журнал регистрации инструктажей на рабочем месте (или иные ЛНА, как определили в документах по охране труда);

журнал учета несчастных случаев;

журнал выдачи СИЗ (или электронная форма). Положения в составе СУОТ Если до 50 работников — можно использовать типовые формы: Положение о системе управления охраной труда (СУОТ).

Порядок обучения по ОТ внутри организации.

Порядок выдачи СИЗ.

Порядок проведения инструктажей.

Порядок расследования несчастных случаев. Если организация до 50 человек, можно оформлять их в одном документе — Положение о СУОТ. Перечни Перечень работ с повышенной опасностью.

Перечень СИЗ, выдаваемых по нормам.

Перечень профессий, подлежащих медосмотрам.

Перечень инструкций по охране труда. Документы по оценке условий труда (СОУТ) Отчет о СОУТ.

Перечень рабочих мест.

Приказ о проведении СОУТ.

Протоколы комиссии по СОУТ. Отчет должен храниться 45 лет. Документы по первой помощи Приказ о назначении ответственных за первую помощь.

Инструкция/порядок оказания первой помощи.

Перечень мест размещения аптечек.

Акты проверки содержимого аптечек. Пожарная безопасность Инструкции по пожарной безопасности.

Приказ о назначении ответственного.

Планы эвакуации (если 10+ человек на этаже или особые требования).

Журналы инструктажей по ПБ. Гражданская оборона и ЧС (ГОЧС) Если менее 50 человек — требования минимальные, но обязательно: Приказ о назначении ответственного за ГОЧС.

План действий при ЧС.

Инструкции по действиям при ЧС. Расследование несчастных случаев Положение о расследовании НС (можно использовать типовое).

Приказы о создании комиссии в случае НС.

Акты Н-1 (если произошел несчастный случай).

Кроме того, ряд сотрудников должен быть обучен по охране труда. Согласно п. 44 постановления № 2464, это:

руководитель ;

специалист по ОТ;

лица, проводящие инструктажи;

комиссия по ОТ.

Также лицо, проводящее противопожарные инструктажи и ответственное за пожарную безопасность (такие сотрудники должны быть в каждой организации), обязано пройти обучение по пожарной безопасности.

