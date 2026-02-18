ОК Учет НДС в 1С 8.3 моб
Охрана труда

📚 Какие документы по охране труда должны быть в организации с численностью до 50 сотрудников

Утвержденного перечня локальных нормативных актов по охране труда нет, но в компании до 50 работников должны быть документы из списка ниже.

Какие документы (ЛНА) по охране труда обязательно должны быть в организации, где работает до 50 человек, – разъяснила руководитель направления обучения по охране труда и пожарной безопасности «Клерка», эксперт консультаций Наталья Герасименко.

Нормативно утвержденного перечня ЛНА нет. Но, как правило, каждому работодателю до 50 работников требуются такие документы:

Документы

Пояснение

Политика и Положение о системе управления охраной труда

Документ, определяющий систему управления охраной труда (СУОТ). Его обязан иметь любой работодатель (ст. 212 ТК).

Приказы по охране труда

  • О назначении ответственного за охрану труда.

  • О создании (или назначении) комиссии по проверке знаний требований ОТ (если обучают работников сами по ОТ).

  • О проведении обучения и инструктажей.

  • О назначении ответственных за пожарную безопасность.

  • О проведении СОУТ.

Инструкции по охране труда (ИОТ)

Должны быть:

  • на каждую профессию;

  • каждый вид работ;

  • работы повышенной опасности (если есть) — ст. 212 ТК.

Программы обучения и инструктажей

  • Программа вводного инструктажа.

  • Инструкции, по которым проводятся первичный, повторный, внеплановые и целевые инструктажи.

  • Программы стажировки (если предусмотрена).

  • Программы обучения по охране труда (если обучают внутри компании).

Если организация не обучает сама — то программы обучения не нужны, но программы инструктажей у работодателя обязательны всегда.

Журналы

Обязательный минимум:

  • журнал регистрации вводного инструктажа и журнал регистрации инструктажей на рабочем месте (или иные ЛНА, как определили в документах по охране труда);

  • журнал учета несчастных случаев;

  • журнал выдачи СИЗ (или электронная форма).

Положения в составе СУОТ

Если до 50 работников — можно использовать типовые формы:

  • Положение о системе управления охраной труда (СУОТ).

  • Порядок обучения по ОТ внутри организации.

  • Порядок выдачи СИЗ.

  • Порядок проведения инструктажей.

  • Порядок расследования несчастных случаев.

Если организация до 50 человек, можно оформлять их в одном документе — Положение о СУОТ.

Перечни

  • Перечень работ с повышенной опасностью.

  • Перечень СИЗ, выдаваемых по нормам.

  • Перечень профессий, подлежащих медосмотрам.

  • Перечень инструкций по охране труда.

Документы по оценке условий труда (СОУТ)

  • Отчет о СОУТ.

  • Перечень рабочих мест.

  • Приказ о проведении СОУТ.

  • Протоколы комиссии по СОУТ.

Отчет должен храниться 45 лет.

Документы по первой помощи

  • Приказ о назначении ответственных за первую помощь.

  • Инструкция/порядок оказания первой помощи.

  • Перечень мест размещения аптечек.

  • Акты проверки содержимого аптечек.

Пожарная безопасность

  • Инструкции по пожарной безопасности.

  • Приказ о назначении ответственного.

  • Планы эвакуации (если 10+ человек на этаже или особые требования).

  • Журналы инструктажей по ПБ.

Гражданская оборона и ЧС (ГОЧС)

Если менее 50 человек — требования минимальные, но обязательно:

  • Приказ о назначении ответственного за ГОЧС.

  • План действий при ЧС.

  • Инструкции по действиям при ЧС.

Расследование несчастных случаев

  • Положение о расследовании НС (можно использовать типовое).

  • Приказы о создании комиссии в случае НС.

  • Акты Н-1 (если произошел несчастный случай).

Кроме того, ряд сотрудников должен быть обучен по охране труда. Согласно п. 44 постановления № 2464, это:

  • руководитель;

  • специалист по ОТ;

  • лица, проводящие инструктажи;

  • комиссия по ОТ.

Также лицо, проводящее противопожарные инструктажи и ответственное за пожарную безопасность (такие сотрудники должны быть в каждой организации), обязано пройти обучение по пожарной безопасности.

