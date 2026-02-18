📚 Какие документы по охране труда должны быть в организации с численностью до 50 сотрудников
Какие документы (ЛНА) по охране труда обязательно должны быть в организации, где работает до 50 человек, – разъяснила руководитель направления обучения по охране труда и пожарной безопасности «Клерка», эксперт консультаций Наталья Герасименко.
Нормативно утвержденного перечня ЛНА нет. Но, как правило, каждому работодателю до 50 работников требуются такие документы:
Документы
Пояснение
Политика и Положение о системе управления охраной труда
Документ, определяющий систему управления охраной труда (СУОТ). Его обязан иметь любой работодатель (ст. 212 ТК).
Приказы по охране труда
Инструкции по охране труда (ИОТ)
Должны быть:
Программы обучения и инструктажей
Если организация не обучает сама — то программы обучения не нужны, но программы инструктажей у работодателя обязательны всегда.
Журналы
Обязательный минимум:
Положения в составе СУОТ
Если до 50 работников — можно использовать типовые формы:
Если организация до 50 человек, можно оформлять их в одном документе — Положение о СУОТ.
Перечни
Документы по оценке условий труда (СОУТ)
Отчет должен храниться 45 лет.
Документы по первой помощи
Пожарная безопасность
Гражданская оборона и ЧС (ГОЧС)
Если менее 50 человек — требования минимальные, но обязательно:
Расследование несчастных случаев
Кроме того, ряд сотрудников должен быть обучен по охране труда. Согласно п. 44 постановления № 2464, это:
руководитель;
специалист по ОТ;
лица, проводящие инструктажи;
комиссия по ОТ.
Также лицо, проводящее противопожарные инструктажи и ответственное за пожарную безопасность (такие сотрудники должны быть в каждой организации), обязано пройти обучение по пожарной безопасности.
