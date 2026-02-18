❗ Неактивных самозанятых предлагают лишать статуса через 15 месяцев

Если зарегистрированный плательщик НПД не ведет деятельность и не проводит расчеты более 15 месяцев, его хотят лишать статуса самозанятого.

Сенаторы Андрей Кутепов и Иван Евстифеев предложили ФНС лишать самозанятых статуса плательщика налога на профессиональный доход (НПД), если они не проводят финансовые расчеты более 15 месяцев.

По данным налоговиков, до 30% самозанятых имели нулевой доход за 2022 год, а в последующие годы диапазон неактивных самозанятых примерно такой же.

«При этом самозанятые пользуются мерами поддержки и участвуют в экономическом обороте наравне с субъектами МСП и индивидуальными предпринимателями», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Ожидается, что изменения не повлияют на налоговые поступления и теневой сектор экономики. Ведь самозанятые, которые не ведут расчетов, все равно не платят налоги.