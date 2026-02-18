Платеж по имущественным налогам без предварительного уведомления не засчитают

Приближаются сроки подачи отчетности и уплаты налогов на имущество за 4 квартал 2025 года.

Налоговики напомнили срок уплаты авансовых платежей по транспортному, земельному и налогу на имущество организаций – не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

То есть перечислить авансовые платежи по имущественным налогам за 4 квартал 2025 года нужно до 2 марта 2026 (28 февраля – суббота).

Согласно п. 9 ст. 58 НК, налогоплательщик обязан представить в налоговую по месту постановки на учет уведомление об исчисленных суммах налогов – не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты. То есть уведомление за 4 квартал нужно подать до 25 февраля 2026 года.

«Внесение платежа без предварительно поданного документа не будет засчитано в бюджет», — подчеркнули налоговики.

В уведомлении по авансовым платежам по налогу на имущество (независимо от применения налогоплательщиком порядка, предусмотренного п. 1.1 ст. 386 НК) может указываться код ОКТМО:

для объектов из перечня п. 13 ст. 378.2 НК (облагаемых по кадастровой стоимости) — код ОКТМО определяется по месту расположения каждого объекта;

для остальных объектов – код ОКТМО по месту расположения организации, соответствующий территории муниципального образования: по месту нахождения налогоплательщика-организации, кроме объектов налогообложения, находящихся вне ее местонахождения, и объектов недвижимости обособки; по месту нахождения объектов налогообложения в остальных случаях, в том числе в отношении объектов вне местонахождения организации и объектов недвижимости обособки (письмо ФНС от 25.03.2024 № БС-4-21/3309@).



Форма, порядок заполнения и формат представления уведомления в электронной форме утверждены приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

Уведомление по налогу на имущество организаций, исчисляемому по среднегодовой стоимости на основании налоговой декларации за 2025 год, за налоговый период (4 квартал 2025 года) не подают.

