У ветеранов будут максимальные выплаты по безработице без справок
17 февраля 2026 года Минтруд опубликовал на портале проектов нормативных актов законопроект, по которому ветераны СВО смогут получать пособие по безработице на максимальном уровне без сбора справок о предыдущем заработке.
Им будут назначать пособие по безработице в том размере, который мог бы быть в случае представления справки о заработке. В первом 3-месячном периоде выплаты пособия по безработице — 15 044 рубля, во втором 3-месячном периоде — 5 880 рублей.
«Мы последовательно работаем над тем, чтобы максимально упростить возвращение ветеранов специальной военной операции к мирной жизни. Это должно быть быстро, удобно, без лишних справок и документов», — сказал заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин.
По общему правилу для получения пособия по безработице в максимальном размере нужно проработать не менее 26 недель в течение года до увольнения, а средний заработок за последние три месяца должен быть не меньше 20 084 рублей.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением ряда положений, которые с 1 сентября 2027 года.
Комментарии3
Вместо "но" хорошо бы "и" поставить.
Или тогда "но для этого им придётся не предъявлять справку о заработке". Как бы им ни хотелось.
так их же обещали всех трудоустроить. Да ещё и на такие должности.....
а теперь уже..... пособие по безработице на максимальном ?
за 15 тыщ в месяц первый квартал, а потом и вовсе пять!
и спустя год.....
а участники других войн смогут этим воспользоваться?