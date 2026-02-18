У ветеранов будут максимальные выплаты по безработице без справок

Участникам СВО хотят назначить максимальное пособие по безработице, но для этого им не придется предъявлять справку о заработке.

17 февраля 2026 года Минтруд опубликовал на портале проектов нормативных актов законопроект, по которому ветераны СВО смогут получать пособие по безработице на максимальном уровне без сбора справок о предыдущем заработке.

Им будут назначать пособие по безработице в том размере, который мог бы быть в случае представления справки о заработке. В первом 3-месячном периоде выплаты пособия по безработице — 15 044 рубля, во втором 3-месячном периоде — 5 880 рублей.

«Мы последовательно работаем над тем, чтобы максимально упростить возвращение ветеранов специальной военной операции к мирной жизни. Это должно быть быстро, удобно, без лишних справок и документов», — сказал заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин.

По общему правилу для получения пособия по безработице в максимальном размере нужно проработать не менее 26 недель в течение года до увольнения, а средний заработок за последние три месяца должен быть не меньше 20 084 рублей.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением ряда положений, которые с 1 сентября 2027 года.