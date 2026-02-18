Иностранцам могут запретить менять цель визита после прибытия в РФ

Турист не должен по приезду менять цель визита на трудоустройство.

Иностранец, приехавший в Россию как турист, не должен затем менять цель визита на трудоустройство. Так считает глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Сегодня иностранный гражданин, который приезжает сюда без визы, может приехать как турист. В миграционных картах, которые выдают перед пересечением границ, <…> указывается цель. С какой целью ты едешь? Ты подчеркиваешь — "туризм" или "работа". Так вот, приехал сюда турист, передумал, и он, в принципе, подав заявление, может начать работать, получить необходимый документ – например, патент», — пояснил Нилов.

Но иностранец должен изначально знать, зачем приезжает в страну, уверен депутат.

Те, кто приехал туристом, должны уехать туристом.

«А если ты едешь сюда работать, тогда ты должен сразу указывать свою цель и оформлять миграционные документы», — подчеркнул парламентарий.

Эта инициатива находится в стадии разработки, добавил он.

