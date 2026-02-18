📄 ФНС уточнила, по какой форме сдать декларацию УСН за 2025 год

Для УСН-декларации утверждена новая форма, но по старой тоже примут.

В чате ФНС задали вопрос — по какой форме принимают декларацию по УСН за 2025 год.

Но декларация УСН, представленная по форме, утвержденной приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@, также будет принята налоговыми органами.

Чтобы вовремя сдать декларацию по УСН за 2025 год — смотрите наш бухгалтерский календарь.

