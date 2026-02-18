📄 ФНС уточнила, по какой форме сдать декларацию УСН за 2025 год
В чате ФНС задали вопрос — по какой форме принимают декларацию по УСН за 2025 год.
«Рекомендуем представить налоговую декларацию по УСН за налоговый период 2025 года по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@ (письмо ФНС от 30.12.2025 № СД-4-3/11881@)», — ответили налоговики.
Но декларация УСН, представленная по форме, утвержденной приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@, также будет принята налоговыми органами.
Чтобы вовремя сдать декларацию по УСН за 2025 год — смотрите наш бухгалтерский календарь.
