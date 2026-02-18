ФНС: выездные проверки компаний на налоговом мониторинге не станут массовыми

Налоговики обещали не назначать выездные налоговые проверки бизнесу, который применяет налоговый мониторинг, но есть несколько исключений, когда инспекторы смогут прийти на предприятие.

Замглавы Федеральной налоговой службы Тимур Шиналиев рассказал, что выездные налоговые проверки компаний на налоговом мониторинге могут назначить вышестоящие налоговые органы для контроля деятельности инспекций.

Также проверять могут тот бизнес, который досрочно прекратил участвовать в налоговом мониторинге, не выполнял рекомендации из мотивированного мнения налоговиков. Еще одно основание для ВНП — представление налогоплательщиком уточненных деклараций. Об этом пишут «Ведомости».

Шиналиев заявил, что несмотря на все перечисленные исключения, выездные проверки для предприятий на налоговом мониторинге не станут массовыми. Они коснутся только отдельных компаний.

В апреле 2025 года мы писали, что директор Совета производителей энергии Дмитрий Вологжанин обратился к главе ФНС Даниилу Егорову с жалобой на выездную проверку, которую начали проводить «в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего налоговый мониторинг». У бизнесмена возникли подозрения, что фактически визит налоговиков связан с желанием доначислить налоги по периодам, закрытым для проверки в мониторинге.

В 2025 году в налоговом мониторинге участвовало 737 компаний, в основном это представители нефтегазовых, энергетических отраслей и торговли.

