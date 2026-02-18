ОК Новая форма ЕФС-1 моб
Налоговые проверки

🔍 Изменения в налоговом контроле 2026. Выпуск № 27 подкаста «Налоговое утро»

Проверку теперь могут проводить не только «родные» местные налоговики, но и инспекторы из других регионов, ВНП охватит не только прошлые годы, но и закрытые периоды текущего, при камералке представители ФНС вправе проводить допмероприятия по контролю, в т. ч. выемку документов и осмотр помещений.

Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Мы выходим по будням и держим вас в курсе важных изменений.

В выпуске от 18 февраля разбираемся в новых полномочиях ФНС при налоговом контроле. Они уже вступили в силу! К чему готовиться, почему камералка — это больше не формальная дистанционная процедура и зачем налоговики перешли на экстерриториальный подход при проверках.

