🔍 Изменения в налоговом контроле 2026. Выпуск № 27 подкаста «Налоговое утро»
Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Мы выходим по будням и держим вас в курсе важных изменений.
В выпуске от 18 февраля разбираемся в новых полномочиях ФНС при налоговом контроле. Они уже вступили в силу! К чему готовиться, почему камералка — это больше не формальная дистанционная процедура и зачем налоговики перешли на экстерриториальный подход при проверках.
