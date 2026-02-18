❔ Будет ли льгота по страховым взносам, если выручка 50/50 по ОКВЭД из перечня

Доля дохода для пониженных тарифов учитывается только по основному ОКВЭД.

Может ли компания применять пониженный тариф страховых взносов, если выручка в общей сумме по нескольким льготным видам деятельности более 70%, спросили в чате ФНС.

У компании 100% дохода получены от двух видов деятельности, оба ОКВЭД (55.10 — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания и 56.10 — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания) есть в перечне от 27.12.2025 № 4125-р.

Доля дохода учитывается только по основному ОКВЭД, ответили налоговики.

