ОК Новая форма ЕФС-1 моб
🔴 Вебинар: Блокировки счета по 115-ФЗ — новые правила для бухгалтера →
Пользователи интернета

❗❗ Глава Минцифры: есть доказательства, что к Telegram имеют доступ иностранные спецслужбы

Роскомнадзор блокирует Telegram за то, что он нарушает требования о локализации записей голосовых звонков и сообщений.

Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил о наличии прямых доказательств доступа зарубежных спецслужб к перепискам в мессенджере Telegram.

«У нас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов, что, к сожалению, если в начале СВО Telegram рассматривался как достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные, то сейчас много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы», — сказал Шадаев.

Также он добавил, что Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов Telegram из-за систематического и постоянного нарушения требований федерального закона.

Мессенджер, который работает на территории РФ, должен хранить в стране записи голосовых звонков и сообщения, а также предоставлять правоохранительным органам доступ к этой информации, если есть решение суда.

На фоне новостей о блокировке Telegram «Клерк» решил перенести бухгалтерские чаты в мессенджер MAX. Присоединяйтесь!

Автор

Контур
Право

Как компаниям проводить сделки с недвижимостью по новым правилам

Сделки с недвижимостью постепенно переходят в «цифру» — для организаций действует электронная подача документов в Росреестр. Правила отразились на работе компаний, которые ведут клиентов. С 1 марта 2025 года вступили в силу и другие требования — по межеванию земельных участков, регистрации первичного права собственности, стандартам отделки застройщиков.  

Как компаниям проводить сделки с недвижимостью по новым правилам

Комментарии

2
ГлавнаяМасленица!