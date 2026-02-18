❗❗ Глава Минцифры: есть доказательства, что к Telegram имеют доступ иностранные спецслужбы

Роскомнадзор блокирует Telegram за то, что он нарушает требования о локализации записей голосовых звонков и сообщений.

Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил о наличии прямых доказательств доступа зарубежных спецслужб к перепискам в мессенджере Telegram.

«У нас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов, что, к сожалению, если в начале СВО Telegram рассматривался как достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные, то сейчас много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы», — сказал Шадаев.

Также он добавил, что Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов Telegram из-за систематического и постоянного нарушения требований федерального закона.

Мессенджер, который работает на территории РФ, должен хранить в стране записи голосовых звонков и сообщения, а также предоставлять правоохранительным органам доступ к этой информации, если есть решение суда.

На фоне новостей о блокировке Telegram «Клерк» решил перенести бухгалтерские чаты в мессенджер MAX. Присоединяйтесь!