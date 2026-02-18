❗ Правительство может создать единый перечень неналоговых платежей — институт «обязательных публичных платежей»
Рабочая группа экспертного совета при Правительстве предложила свое решение проблемы учета неналоговых платежей. Для этого нужно внедрить в законодательство институт «обязательных публичных платежей».
Под обязательными публичными платежами (ОПП) будут понимать все неналоговые сборы и обязательные взносы. Например, экологический сбор, государственные пошлины, взносы за распространение онлайн-рекламы и другие.
Об этом пишут «Ведомости».
Основная идея систематизации — создать единый перечень ОПП. Если какой-то сбор будет вне этого списка, его удержание станет автоматически незаконным.
«Количество неналоговых платежей размножается. Их становится все больше и больше. В прошлом году появился новый платеж за рекламу в интернете. По большому счету это налог, который почему-то объявлен неналоговым платежом», — рассуждает руководитель группы Сергей Шаталов.
Подобная неопределенность беспокоит предпринимателей, которые уже больше 10 лет поднимают тему систематизации сборов. С 2023 года власти и бизнес-сообщество начали считать количество неналоговых платежей. Данные разнятся: Счетная палата выявила 262 платежа, Минфин — 167, а Торгово-промышленная палата — порядка 80.
