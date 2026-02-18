❗ Правительство может создать единый перечень неналоговых платежей — институт «обязательных публичных платежей»

Чтобы систематизировать неналоговые платежи, эксперты кабмина предложили создать отдельный институт для них.

Рабочая группа экспертного совета при Правительстве предложила свое решение проблемы учета неналоговых платежей. Для этого нужно внедрить в законодательство институт «обязательных публичных платежей».

Под обязательными публичными платежами (ОПП) будут понимать все неналоговые сборы и обязательные взносы. Например, экологический сбор, государственные пошлины, взносы за распространение онлайн-рекламы и другие.

Об этом пишут «Ведомости».

Основная идея систематизации — создать единый перечень ОПП. Если какой-то сбор будет вне этого списка, его удержание станет автоматически незаконным.

«Количество неналоговых платежей размножается. Их становится все больше и больше. В прошлом году появился новый платеж за рекламу в интернете. По большому счету это налог, который почему-то объявлен неналоговым платежом», — рассуждает руководитель группы Сергей Шаталов.

Подобная неопределенность беспокоит предпринимателей, которые уже больше 10 лет поднимают тему систематизации сборов. С 2023 года власти и бизнес-сообщество начали считать количество неналоговых платежей. Данные разнятся: Счетная палата выявила 262 платежа, Минфин — 167, а Торгово-промышленная палата — порядка 80.