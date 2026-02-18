❌ ЦБ запретил открывать счета несовершеннолетним без согласия родителей

Чтобы открыть счет клиенту от 14 до 18 лет, банки будут запрашивать письменное разрешение его законных представителей.

Банк России выпустил информационное письмо от 17.02.2026 № ИН-08-43/2, по которому кредитным организациям нужно получать письменное согласие от законных представителей клиентов от 14 до 18 лет при открытии им банковского счета.

«Мы выявили, что некоторые банки открывают счета несовершеннолетним без такого согласия или не имеют документального подтверждения его получения», — сказано на сайте Центробанка.

Подобная практика создает риски вовлечения подростков в высокорисковые финансовые операции, они могут стать подставными лицами в мошеннических схемах, отмывании доходов и незаконной предпринимательской деятельности.