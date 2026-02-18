ОК Новая форма ЕФС-1 моб
🔴 Вебинар: Блокировки счета по 115-ФЗ — новые правила для бухгалтера →
Банки

❌ ЦБ запретил открывать счета несовершеннолетним без согласия родителей

Чтобы открыть счет клиенту от 14 до 18 лет, банки будут запрашивать письменное разрешение его законных представителей.

Банк России выпустил информационное письмо от 17.02.2026 № ИН-08-43/2, по которому кредитным организациям нужно получать письменное согласие от законных представителей клиентов от 14 до 18 лет при открытии им банковского счета.

«Мы выявили, что некоторые банки открывают счета несовершеннолетним без такого согласия или не имеют документального подтверждения его получения», — сказано на сайте Центробанка.

Подобная практика создает риски вовлечения подростков в высокорисковые финансовые операции, они могут стать подставными лицами в мошеннических схемах, отмывании доходов и незаконной предпринимательской деятельности.

Автор

DataDoc
Ведение документооборота

Как помогли юристу избавиться от десятков папок на рабочем столе и сократили время работы с документами в 12 раз 

Рассказываем, как одно рабочее пространство в конструкторе документов DataDoc помогло юридическому консультанту автоматизировать документооборот сразу в трех компаниях и высвободить свое рабочее время из операционной рутины.

Как помогли юристу избавиться от десятков папок на рабочем столе и сократили время работы с документами в 12 раз 

Начать дискуссию

ГлавнаяМасленица!