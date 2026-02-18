Дебиторскую задолженность жертвователя можно признать до фактического получения денег: условия

НРБУ «БМЦ» описал сложности, которые возникают при определении НКО момента признания поступлений и сферы применения ФСБУ 9/2025 «Доходы».

Для решения этих проблем эксперты центра разработали проект рекомендации Р-Х/2026-ОК НКО «Момент признания поступлений в некоммерческую организацию».

Что предлагают эксперты:

1. Рекомендацию смогут применять НКО в отношении поступлений средств от лица, которое в обмен на предоставленные средства не получило права требовать от НКО товары, результаты работ, услуг, имущественные права и т. д. (жертвователь).

2. Рекомендация не будет применяется к поступлениям в виде платы за услуги или товары НКО.

3. Дебиторская задолженность жертвователей не признается, а поступления от жертвователей признаются непосредственно по факту получения денежных средств или иного имущества.

4. Дебиторская задолженность жертвователя может быть признана до фактического получения средств при одновременном выполнении условий:

у НКО есть юридически защищаемое право требования передачи конкретного актива, возникшее вследствие прошедшего события;

у жертвователя нет права одностороннего отказа от исполнения без компенсации;

для получения ресурса от НКО не нужны дополнительные действия;

сумма поступления определима, есть основания считать поступление вероятным.

5. Договор, письмо-обязательство, решение органа управления и иные аналогичные документы, подтверждающие намерение предоставить ресурсы, сами по себе не являются свидетельством выполнения условий Рекомендации.

Информация о существенных ожидаемых поступлениях от жертвователей раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств (в том числе посредством забалансовых показателей) — в объеме, достаточном для понимания пользователями:

суммы (диапазона сумм);

сроков (ориентировочного периода) поступления;

условий предоставления и ограничений на использование (если есть);

факторов неопределенности и оснований, по которым поступление может не состояться.

Рекомендацию обсудят на заседании отраслевого комитета по бухучету в НКО 19 февраля 2026 года.

