❗ При анализе ФНС бухотчетность не проверяется

Налоговики проверяют компании и ИП с 2026 года по своей методике, на основании сведений, которые есть в налоговой.

С 1 января 2026 года ФНС получила полномочия по проведению анализа финансовой деятельности компаний и ИП, формированию результатов анализа и предоставлению их по запросу налогоплательщика или других лиц.

«Для реализации этого утверждена методика проведения анализа, а также регламентированы порядок направления запросов и предоставления результатов оценки», — сообщает налоговая служба.

Анализ проводится на основании запроса, направленного через ЛК налогоплательщика по критериям, предусмотренным указанной методикой. Результат формируется в виде выписки из сервиса оценки и УКЭП должностного лица налогового органа.

То есть результаты анализа формируются автоматически на основании сведений и данных о налогоплательщике, имеющихся у налоговой.

При этом в ходе анализа сведений о финансово-хозяйственной деятельности налоговая не проверяет достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности.

То есть процедура анализа не заменяет проведение аудита в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», пояснили налоговики.