🚕 Лантратова предлагает поощрять таксистов за снижение детских тарифов

Предлагается снизить комиссию агрегатора, давать бонусы за выход на линию с автокреслами и частично компенсировать расходы на их покупку.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предлагает внедрить стандарт «семейного приоритета и справедливой стоимости», предусматривающий экономические стимулы для водителей такси с детскими креслами.

Обращение она направила главе Минтранса Андрею Никитину

Действующие правила перевозки детей требуют использования специальных удерживающих устройств, что повышает стоимость такси.

Поездки по детскому тарифу дороже базового тарифа из-за дефицита водителей с автокреслами и применения динамического ценообразования, написала депутат.

В качестве стимулов Лантратова предлагает:

снизить комиссию агрегатора для водителей со статусом подтвержденного «детского оснащения»;

давать бонусы за выход на линию с детским креслом в часы повышенного спроса;

частично компенсировать расходы на покупку автокресел при выполнении установленного объема детских перевозок.

«Дополнительно целесообразно рассмотреть ограничение чрезмерной динамической надбавки к стоимости поездок с детьми при одновременном сохранении экономической мотивации», — говорится в письме.

Такие меры можно принять в форме пилотных проектов в отдельных регионах и оценить рост числа оснащенных машин, сокращения времени подачи и снижения цен на детские поездки.

Инициатива должна повысить доступность такси для семей, снизить финансовую нагрузку на многодетные семьи и укрепить доверие граждан к государственной поддержке семьи и детства, уверена Лантратова.