🚕 Лантратова предлагает поощрять таксистов за снижение детских тарифов
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предлагает внедрить стандарт «семейного приоритета и справедливой стоимости», предусматривающий экономические стимулы для водителей такси с детскими креслами.
Обращение она направила главе Минтранса Андрею Никитину
Действующие правила перевозки детей требуют использования специальных удерживающих устройств, что повышает стоимость такси.
Поездки по детскому тарифу дороже базового тарифа из-за дефицита водителей с автокреслами и применения динамического ценообразования, написала депутат.
В качестве стимулов Лантратова предлагает:
снизить комиссию агрегатора для водителей со статусом подтвержденного «детского оснащения»;
давать бонусы за выход на линию с детским креслом в часы повышенного спроса;
частично компенсировать расходы на покупку автокресел при выполнении установленного объема детских перевозок.
«Дополнительно целесообразно рассмотреть ограничение чрезмерной динамической надбавки к стоимости поездок с детьми при одновременном сохранении экономической мотивации», — говорится в письме.
Такие меры можно принять в форме пилотных проектов в отдельных регионах и оценить рост числа оснащенных машин, сокращения времени подачи и снижения цен на детские поездки.
Инициатива должна повысить доступность такси для семей, снизить финансовую нагрузку на многодетные семьи и укрепить доверие граждан к государственной поддержке семьи и детства, уверена Лантратова.
