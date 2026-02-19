Для профориентации несовершеннолетних могут выделить отдельный ОКВЭД
Услуги по профориентации детей и подростков могут выделить как отдельный вид деятельности некоммерческих организаций.
Такое обращение на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко направила депутат Яна Лантратова.
«В целях системного закрепления статуса данной деятельности предлагается рассмотреть вопрос о дополнении статьи 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" отдельным видом деятельности — услуги в сфере профессионального ориентирования детей и подростков», — говорится в обращении.
Ст. 31.1 закона об НКО предлагается дополнить отдельным видом деятельности – услугами в сфере профессионального ориентирования детей и подростков. Также соответствующие изменения внесут в положение о ведении реестра социально ориентированных НКО (СОНКО) и установят критерии включения организаций в этот реестр по признаку оказания профориентационных услуг несовершеннолетним.
Сейчас профориентационная деятельность не имеет самостоятельного правового статуса и формально относится к разделу «Образование» в классификаторе ОКВЭД. Это создает избыточные административные барьеры для СОНКО без образовательного статуса.
Также Лантратова предложила проработать вопрос о выделении отдельного кода ОКВЭД для таких организаций и уточнить действующие коды, чтобы в них прямо была указана профориентация как самостоятельное направление работы.
не очень понятно, какие барьеры (зачем вводить отдельный ОКВЭД) P.S. и почему только для НКО?