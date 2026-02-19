❔ Можно ли в 2026 году без НДФЛ и взносов доплатить работнику за рождение ребенка

Налоговую службу спросили: ребенок у сотрудника родился в 2025 году, выплатили 50 000 руб. материальной помощи. Можно ли доплатить до 1 млн в 2026 году, интересуется работодатель.

«Увеличить размер уже выплаченной единовременной выплаты (например, при рождении ребенка) нельзя, так как это разовая выплата», — ответили налоговики.

То есть все, что дополнительно выплатят, будет облагаться страховыми взносами и НДФЛ в общем порядке.