💥 Новые практические мастер-классы по работе в 1С на «Клерке»: заполняем ЕФС-1 и настраиваем учет НДС 22%

1 января 2026 года в силу вступила новая налоговая реформа, которая внесла существенные изменения в работу бухгалтеров и кадровиков. Выросла ставка НДС до 22%, появились новые требования к формам ЕФС-1, декларации УСН, РСВ, заработал новый ФСБУ 4/2023. Показываем на примерах, как настроить учет новых операций и подготовку отчетности по новым образцам в 1С.

В 2026 году бухгалтеры столкнулись с большим количеством нововведений в расчетах налогов НДС, НДФЛ, налога на прибыль; изменились налоговые ставки и льготы, появились дополнительные требования к отчетности по новым ФСБУ, некоторые формы обновились полностью — декларация по УСН, декларация по налогу на имущество и на прибыль, РСВ, ЕФС-1 и др.

Важно не только разобраться в новшествах, но и научиться отражать операции в 1С, потому что разработчики самого популярного в России ПО для бухгалтеров уже представили обновленные конфигурации.

Чтобы вы не наделали ошибок в учете НДС в 2026 году и заполнении обновленной формы ЕФС-1, мы записали новые онлайн-курсы: «Новая форма ЕФС-1 в 2026 году» и «Учет НДС в 1С 8.3: от настроек до декларации».

Курсы представляют собой практические мастер-классы, где теория сведена к минимуму, а большую часть обучения вы работаете с формой и настройками в самой 1С.

Как проходит обучение на курсе «Новая форма ЕФС-1 в 2026 году»

Вы узнаете, как правильно отразить прием, перевод, неполное время, приостановление трудового договора и договоры ГПХ. Пройдете под руководством эксперта путь заполнения формы от титульного листа до последнего раздела.

Вторая часть программы посвящена непосредственной автоматизации работы с формой в 1С:ЗУП. Вы научитесь настраивать классификатор, корректно вести документы по трудовым операциям и ГПХ, чтобы отчетность формировалась автоматически без ручной правки.

Какие операции вы научитесь отражать на онлайн-курсе «Учет НДС в 1С 8.3: от настроек до декларации»

Вы узнаете, как настроить 1С под НДС «с нуля», сможете корректно прописать учетную политику, ставки и раздельный учет.

Если до 2026 года вы никогда не вели учет НДС в 1С, то на мастер-классе вы сможете пройти весь путь под руководством наших экспертов: познакомитесь с функционалом программы, разберете ключевые опции и инструменты, которые необходимы для работы в 1С с НДС.

Вы научитесь вести раздельный учет НДС — настраивать распределение входного НДС между облагаемыми и необлагаемыми операциями без ручных таблиц. Для специалистов, которые работают в торговых компаниях и на маркетплейсах, будет особенно полезен разбор по тому, как учитывать НДС при работе с ЕАЭС — корректно отражать импорт и экспорт в 1С, избегая ошибок в декларации.

