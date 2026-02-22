Реестр МСП обновляется автоматически, но не без помощи налогоплательщиков

Регистрация в Роскомнадзоре: пошаговая инструкция для бизнеса⚡

С 30 мая 2025 года в силу вступили новые штрафы за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре (уведомления о начале обработки персональных данных). Для компаний максимальная санкция выросла до 300 000 ₽, для ИП — до 50 000 ₽. Эти меры призваны «вывести из тени» тех, кто еще не выполнил требования закона о персональных данных. Поэтому затягивать с регистрацией нельзя — читайте нашу пошаговую инструкцию, чтобы успеть все сделать вовремя и избежать штрафов.