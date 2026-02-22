ОК УСН моб 3500
🔴 Вебинар: Импорт из Китая в 2026: пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС →
Реестр МСП

Реестр МСП обновляется автоматически, но не без помощи налогоплательщиков

Рост числа регистраций нового бизнеса подтверждают в том числе данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Формирование реестра МСП происходит автоматически, без представления заявления. За основу берутся сведения, имеющиеся в ФНС:

  • из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;

  • о среднесписочной численности работников;

  • доходе от предпринимательской деятельности.

Реестр актуализируется:

  • с 10 июля по 10 декабря текущего года — на основании вышеуказанных сведений за предшествующий календарный год;

  • с 10 января по 10 июня текущего года — на основании вышеуказанных сведений за календарный год, предшествующий предыдущему календарному году.

УФНС обращает внимание — чтобы избежать неприятных последствий, важно предоставлять в налоговую службу в установленные сроки:

  • сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год;

  • и/или налоговую отчетность, позволяющую определить величину дохода от предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год.

Автор

Закон и бизнес | Онлайн услуги 24
Защита персональных данных

Регистрация в Роскомнадзоре: пошаговая инструкция для бизнеса⚡

С 30 мая 2025 года в силу вступили новые штрафы за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре (уведомления о начале обработки персональных данных). Для компаний максимальная санкция выросла до 300 000 ₽, для ИП — до 50 000 ₽. Эти меры призваны «вывести из тени» тех, кто еще не выполнил требования закона о персональных данных. Поэтому затягивать с регистрацией нельзя — читайте нашу пошаговую инструкцию, чтобы успеть все сделать вовремя и избежать штрафов.

Регистрация в Роскомнадзоре: пошаговая инструкция для бизнеса⚡

Начать дискуссию

ГлавнаяЗащитник