Реестр МСП обновляется автоматически, но не без помощи налогоплательщиков
Формирование реестра МСП происходит автоматически, без представления заявления. За основу берутся сведения, имеющиеся в ФНС:
из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
о среднесписочной численности работников;
доходе от предпринимательской деятельности.
Реестр актуализируется:
с 10 июля по 10 декабря текущего года — на основании вышеуказанных сведений за предшествующий календарный год;
с 10 января по 10 июня текущего года — на основании вышеуказанных сведений за календарный год, предшествующий предыдущему календарному году.
УФНС обращает внимание — чтобы избежать неприятных последствий, важно предоставлять в налоговую службу в установленные сроки:
сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год;
и/или налоговую отчетность, позволяющую определить величину дохода от предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год.
