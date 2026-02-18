🔥 Почти в 2 раза дешевле курс для работы на маркетплейсах! Только сегодня, 18 февраля

На масленичной неделе с 16 по 21 февраля 2026 года каждый день особенный — мы решили поддержать эту традицию и для каждого дня делать скидку только на один курс, зато какую! Сегодня, 18 февраля, у вас есть шанс купить один из наших самых дорогих курсов со скидкой более 40%. Поторопитесь — цена действует только один день.

Научиться вести учет на маркетплейсах в 2026 году для бухгалтера — идеальный вариант финансовой подушки. Количество селлеров продолжает расти, фирм на ОСНО и УСН, теперь среди продавцов есть предприниматели на АУСН. Аудитория маркетплейсов расширяется, появляются новые площадки, у старых обновляются требования, например, по маркировке или отчетности. Поэтому спрос на бухгалтеров с навыками работы на маркетплейсах — очень большой.

Сегодня, 18 февраля, вы можете купить наш топовый курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса 2026» со скидкой, чтобы весной начать поиски первых клиентов.

Работа на маркетплейсе может стать источником дополнительного заработка или полноценной занятостью на аутсорсе. В силу большого спроса — можете быть уверены, что заказов будет много, а как нарабатывать базу и искать клиентов мы расскажем на курсе.

Вы получите практические навыки работы в личном кабинете на всех популярных площадках: Озон, Яндекс Маркет, WB и др. Разберетесь в документации: оферты, отчетность в 1С, договоры и т. д. Научитесь делать возвраты, вести учет операций у продавца, разберетесь в подводных камнях и рисках учета на маркетплейсах, сможете избежать обвинений в дроблении и легко проходить налоговые проверки.

Поторопитесь — курс по специальной цене можно купить только сегодня, 18 февраля! А он вам очень пригодится, потому что налоговая реформа-2026 для бухгалтеров на маркетплейсах — только начало. Основные нововведения ждут осенью.

1 октября 2026 в силу вступит новый закон о платформенной экономике. Он ужесточит требования к договорам с маркетплейсами и карточкам товаров, заранее нужно будет прописывать алгоритмы акций и скидок, уточнит список продукции, которой можно будет торговать на площадках.

Успейте купить курс сейчас, чтобы научиться работать по правилам налоговой реформы, изучить базовые принципы и инструменты, до вступления в силу новой порции поправок.

Цена со скидкой 42% только 18 февраля: 19 900 рублей вместо 34 900 рублей!

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.