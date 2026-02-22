Для вычета НДФЛ по долгосрочным сбережениям возраст больше не имеет значения

Главным условием для получения вычета по НДФЛ стал не возраст вкладчика, а срок действия договора.

Граждане, заключившие с 2024 года с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) договоры долгосрочных сбережений, могут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц со своих взносов.

Ключевое условие по НК РФ для получения вычета НДФЛ теперь не возраст вкладчика, а срок действия договора. Это существенно расширяет круг потенциальных получателей вычета.

Право на вычет возникает у заключивших соответствующий договор с НПФ при соблюдении двух основных условий.

Условие Пояснение 1. Минимальный срок Если раньше право на вычет было привязано к возрасту участника программы, основания для выплат должны были наступать не ранее достижения определенного возраста. То с 17.11.2025 решающим условием стало соблюдение минимального срока с даты заключения договора до даты обращения за назначением выплат. Он должен составить не менее 10 лет. А для договоров, оформленных в 2024 году, действует переходный период в 5 лет. 2. Количество договоров Не должно быть одновременно более двух действующих договоров долгосрочных сбережений в разных фондах, за исключением случаев перевода средств между НПФ.

«Таким образом, возраст участника программы более не является препятствием. Например, если на дату заключения договора в 2024 году мужчине исполнилось 60 лет, но он не будет обращаться за назначением выплат по соответствующему договору в течение 5 лет, то он имеет право на вычет», — поясняет УФНС.

Максимальная сумма взносов, с которой можно вернуть 13%, составляет 400 тысяч рублей в год.

Важно, что вычет распространяется не только на договоры в пользу самого вкладчика, но и на соглашения в пользу супруга, детей или родителей.

Оформить возврат налога можно двумя способами: