Что делать, если после смены юрадреса не засчитали уплату налога на прибыль из-за смены ОКТМО

Если платеж не засчитан, нужно подать уточненную декларацию по налогу на прибыль со старым ОКТМО.

Компания представила уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2023 год к уменьшению налога.

Но в 2024 году изменился юридический адрес, а первичная декларация сдавалась в ИФНС по старому месту регистрации. Позже уточненку сдали в ИФНС по новому месту регистрации с новым ОКТМО.

Теперь обнаружили, что вся сумма налогов в подразделе 1.1 декларации отражается к доплате на ЕНС, уже рассчитаны пени, хотя наоборот должна быть переплата. Организация считает, что это связано с новым ОКТМО и со сменой юридического адреса. Что нужно сделать, чтобы сумма задолженности ушла с ЕНС, спрашивает налогоплательщик.

«В уточненной декларации по налогу на прибыль за отчетный (налоговый) период, в котором организация состояла на учете в другой инспекции, указывается код по ОКТМО по старому месту нахождения налогоплательщика (п. 55 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль, утвержденного приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@)», — пояснили налоговики.

Представители ФНС рекомендуют подать уточненную декларацию с указанием кода по ОКТМО по старому месту нахождения.

Подробнее о том, как составлять отчетность по новым ФСБУ без ошибок, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы научитесь вести учет на ОСНО и спецрежимах, рассчитывать налоги по требованиям 2026 г., работать с кадрами, ЭДО и управленкой.

Цена курса со скидкой 61%: 12 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.