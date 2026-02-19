Услуги управляющей компании освобождаются от НДС, если их приобретают у поставщиков-коммунальщиков

Налоговики рассказали об особенностях применения НДС управляющими компаниями (УК).

Согласно пп. 29 п. 3 ст. 149 НК, реализация коммунальных услуг (кроме услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами), предоставляемых УК, освобождена от НДС, если коммунальные услуги они приобретают у организаций коммунального комплекса — поставщиков электроэнергии и газоснабжающих организаций, а также предприятий, осуществляющих горячее/холодное водоснабжение, водоотведение.

От НДС освобождается предоставление коммунальных услуг управляющими компаниями по стоимости, соответствующей стоимости их приобретения у ресурсоснабжающих организаций, в которую включается НДС.

«Услуги, оказываемые непосредственно управляющими компаниями, облагаются НДС» — подчеркнула начальника отдела камерального контроля НДС № 2 УФНС по Смоленской области Виктория Тищенкова.

Также пояснили, нужно ли начислять НДС по коммунальным платежам при сдаче недвижимости в аренду, если услуги не являются частью арендной платы и перевыставлены арендатору для возмещения затрат арендодателя.

«Начислять НДС на их стоимость не нужно. Объекта обложения в данном случае не возникает», — добавила Тищенкова.

Операции по передаче арендодателем электроэнергии, воды и газа арендатору не относятся к операциям реализации для НДС. Соответственно, начислять на них налог и выставлять счет-фактуру не нужно.

