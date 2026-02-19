Глава ФНС рассказал о результатах информационного обмена с маркетплейсами

Чтобы предприниматели познакомились с новым для них налогом, ФНС решила не штрафовать их на несвоевременную сдачу первой декларации по НДС.

Глава ФНС Даниил Егоров на совещании Президента Владимира Путина с членами правительства 18 февраля 2026 года рассказал про эксперимент по информационному обмену с онлайн-площадками.

Эта система позволяет платформам на ранней стадии распознать налоговые риски и уведомить продавцов, сказано в телеграм-канале ФНС.

В результате с предпринимателями и общественными организациями прошло 3 тыс. встреч, налоговики подготовили методические рекомендации применения НДС.

Чтобы селлеры могли адаптироваться к изменениям, ФНС решила не начислять штрафы бизнесу на УСН за несвоевременную сдачу первых деклараций по НДС.

Кроме того, есть возможность получить адресную поддержку — отсрочку и рассрочку по платежам. В 2025 году их предоставили на сумму свыше 10 млрд рублей.

