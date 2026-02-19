Совфед одобрил закон об отключении связи по требованию ФСБ

Операторы будут отключать связь в случаях, определеннах нормативными актами президента РФ.

Совет Федерации 18 февраля 2026 года одобрил закон, который устанавливает обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ.

Изменения вносятся в закон о связи. Теперь мобильные операторы не будут нести ответственность за перебои со связью, если отключение сети будет связано с соответствующим требованием ФСБ.

Замглавы Минцифры Иван Лебедев ранее пояснял, что необходимость внести поправки вызвана судебными претензиями к операторам из-за проблем со связью.

Закон обязует операторов отключать связь по требованию ФСБ в ряде случаев, конкретный перечень которых будет определен нормативными актами президента РФ.

Закон должен подписать Владимир Путин, после чего он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.