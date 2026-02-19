🔓 Прокуратура получит постоянный доступ ко всем ГИС

Сейчас органы прокуратуры получают сведения через заключение соглашений и на бумаге. А некоторые ведомства не дают информацию.

18 февраля 2026 года сенаторы внесли в Госдуму законопроект о постоянном, в том числе удаленном, доступе органов прокуратуры к информации во всех государственных информационных системах.

Изменения предлагается внести в закон о прокуратуре РФ.

Действующий механизм получения информации прокуратурой через заключение соглашений об информационном взаимодействии и направление запросов не способствует оперативному устранению нарушений закона, считают законодатели.

«Так, объемы истребуемой информации в отдельных случаях исчисляются гигабайтами данных, а в бумажном эквиваленте представляют собой чрезвычайно объемную и трудно анализируемую информацию, что неэффективно и архаично в современном информационном пространстве», — сказано в пояснительной записке.

А ФНС и Казначейство уже отказывали Генпрокуратуре в предоставлении доступа к отдельным информационным системам.

Постоянный доступ прокуроров к информации, содержащейся в ГИС, позволит им оперативно получать информацию для прокурорского надзора, сократить сроки проверочных мероприятий, снизить количество выездных проверок, исключить факты получения большого объема информации в бумажной форме. Это повысит результативность прокурорской деятельности и будет способствовать обеспечению законности и правопорядка, считают авторы законопроекта.

Предоставление доступа не будет новеллой, так как такое право уже предоставлено Счетной палате, добавили сенаторы.