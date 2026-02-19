Налоговики объяснили упрощенцам, что такое расчетная ставка НДС
Налоговики объяснили плательщикам УСН, что такое расчетная ставка НДС.
НДС рассчитывает продавец при реализации товаров (работ, услуг). Упрощенцы могут применять общеустановленные ставки (22%, 10%, 0%) или выбрать специальную (5% или 7%).
НДС рассчитывают и при получении аванса, и при последующей отгрузке товаров (работ, услуг) в счет этого аванса.
НДС с аванса считают как произведение суммы полученной предоплаты на расчетную ставку.
Расчетная ставка зависит от основной ставки НДС и применяется для выделения налога из суммы, в которую он уже включен.
Расчетные ставки НДС при УСН такие:
22/122 и 10/110 – для общеустановленных ставок;
5/105 или 7/107 – для специальных ставок.
Когда пройдет отгрузка, исчисленный с аванса НДС можно будет принять к вычету, добавили налоговики.
