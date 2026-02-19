Налоговики объяснили упрощенцам, что такое расчетная ставка НДС

Расчетная ставка зависит от основной ставки НДС и применяется для выделения налога из суммы, в которую он включен.

Налоговики объяснили плательщикам УСН, что такое расчетная ставка НДС.

НДС рассчитывает продавец при реализации товаров (работ, услуг). Упрощенцы могут применять общеустановленные ставки (22%, 10%, 0%) или выбрать специальную (5% или 7%).

НДС рассчитывают и при получении аванса, и при последующей отгрузке товаров (работ, услуг) в счет этого аванса.

НДС с аванса считают как произведение суммы полученной предоплаты на расчетную ставку.

Расчетная ставка зависит от основной ставки НДС и применяется для выделения налога из суммы, в которую он уже включен.

Расчетные ставки НДС при УСН такие:

22/122 и 10/110 – для общеустановленных ставок;

5/105 или 7/107 – для специальных ставок.

Когда пройдет отгрузка, исчисленный с аванса НДС можно будет принять к вычету, добавили налоговики.

