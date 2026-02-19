В список оснований для открытия больничных Минздрав добавит нормы для самозанятых

Больничный лист будут выдавать плательщикам НПД, вступившим в правоотношения по страхованию на случай временной нетрудоспособности.

Минздрав внесет поправки в условия и порядок формирования листков нетрудоспособности.

Проект приказа ведомства опубликован 18 февраля 2026 года на портале проектов НПА.

Действующий порядок формирования больничных утвержден приказом Минздрава от 23.11.2021 № 1089н.

Этот список дополнят положениями о том, что больничный (выдается) лицам, применяющим спецрежим «Налог на профессиональный доход», добровольно вступившим в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности.

