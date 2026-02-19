👷 Кабмин хочет ввести налог на теневой доход мигрантов

Мигранты будут оплачивать патент не только за себя, но и за несовершеннолетних детей.

Правительство рассмотрит законопроекты Минфина, которые ужесточат условия пребывания в РФ трудовых мигрантов из безвизовых стран. Ожидается, что с 2027 года иностранным работникам придется оплачивать патент на работу не только за себя, но и за своих несовершеннолетних детей и других иждивенцев.

Как только дети вырастут до 18 лет, они будут должны оформить свой патент или уехать из России, если не появится законных оснований остаться. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным МВД, в 2025 году в РФ находилось примерно 700 тыс. несовершеннолетних иностранцев. В среднем в год на работу в Россию приезжают 3-3,5 млн мигрантов, из них 2,5 млн получают патент на работу.

ФНС усилит контроль за доходами: мигрантам с патентами на работу надо будет показывать белый доход не ниже прожиточного минимума региона.

Кроме того, власти хотят расширить число безвизовых мигрантов, которые обязаны после получения патента на работу вносить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ.

Сейчас плату за патент вносят в виде ежемесячного фиксированного авансового платежа по НДФЛ. Базовый размер — 1,2 тыс. рублей. Эта сумма умножается на дефлятор и региональный коэффициент. Например, в Москве платеж по патенту — 10 тыс. рублей в месяц, в Чечне — 3,4 тыс., а в Краснодарском крае — 27,3 тыс.