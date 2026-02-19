«Самолету» не дадут прямое финансирование — положение застройщика не критическое

Кабмин отказал застройщику «Самолет» в предоставлении льготного кредита, за которым девелопер обращался в начале февраля 2026 года.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Финансовое положение компании сочли «не критическим», она справляется с большей частью своих кредитных обязательств, поэтому нет необходимости в прямой господдержке.

В «Самолете» заявили, что у них нет информации о решении властей.

Но косвенную помощь девелоперу окажут. Минфин может объявить об этом 20 февраля: на этот день запланировано совещание рабочей группы для утверждения косвенных мер поддержки «Самолету». Например, хотят помочь с возвратом изъятых у группы активов — жилого комплекса «Квартал Марьино» на 855 тыс. кв. м в Новой Москве.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что оказать помощь одному игроку из отрасли опасно — за поддержкой обратятся и другие.

«Дом.РФ» не рассматривает вопрос финансовой помощи девелоперу, сообщил Виталий Мутко.

Минфин и Правительство не стали комментировать ситуацию.