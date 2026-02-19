⚡️ Освойте учет на спецрежиме на курсе со скидкой -75%! Только сегодня, 19 февраля

На масленичной неделе с 16 по 21 февраля 2026 года каждый день особенный — мы решили поддержать эту традицию и для каждого дня делать скидку только на один курс, зато какую! Сегодня, 19 февраля, у вас есть шанс купить наш самый большой курс по учету на УСН со скидкой -75%. Поторопитесь — цена действует только один день.

В 2026 году УСН применяет большинство ИП и представителей малого и среднего бизнеса. Упрощенка позволяет иметь небольшой штат, собственное производство, работать в разных сферах, при этом обходясь минимальной отчетностью. Однако вести учет на УСН не так уж просто — нужно следить за лимитами по доходам, ОС, сотрудниками, вовремя сдавать декларацию, которая в 2026 году снова обновила свою форму. С 1 января 2026 года упрощенцы с доходом более 20 млн руб. обязаны уплачивать НДС — теперь бизнес на УСН должен научиться работать с счетами-фактурами, вычетами и декларацией по НДС.

Чтобы в 2026 году работать на УСН было по-прежнему выгодно, нужно хорошо ориентироваться в новых правилах 2026 года. В нашем комплексном курсе «Главный бухгалтер на УСН» есть вся необходимая информация для уверенной работы на УСН в 2026 году.

Вы получите не только базовые навыки по ведению учета доходов и расходов на спецрежиме и составлению отчетности в 1С, вы узнаете, какие обязанности есть у работодателя на УСН — как оформлять сотрудников, заключать договоры с самозанятыми, мигрантами, удерживать НДФЛ и начислять страховые взносы.

Научитесь работать с ЭДО и онлайн-кассами, узнаете, как совмещать налоговые режимы, вести раздельный учет, освоите налоговое планирование, чтобы сократить нагрузку на бизнес, при этом избежать проблем во время налоговых проверок и обвинений в дроблении.

На курсе вы подготовитесь к различным ситуациями работы на УСН: переходу на работу с НДС — вы узнаете, как выбрать ставку, рассчитывать налог, выставлять счет-фактуру и составлять декларацию по НДС. Сможете работать с контрагентами, которые платят НДС, научитесь восстанавливать налог.

Вы станете настоящим профессионалом в части работы на УСН: сможете вести клиентов на УСН или увереннее работать на упрощенке, если вы ИП и самостоятельно ведете учет. Мы обновили курс в соответствии с изменениями налоговой реформы 2026.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.