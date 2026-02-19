Решение ВС РФ: банки не всегда отвечают за убытки клиентов из-за блокировки подозрительных операций
Верховный суд рассмотрел дело строительной компании, которая перевела посреднику 14 млн рублей по договору поставки, однако эти деньги не дошли до контрагента. Причина — банк счел операцию подозрительной и запросил дополнительные документы. Также кредитная организация ограничила дистанционное обслуживание и установила лимиты на переводы.
Чтобы выполнить обязательства, строительной фирме пришлось занять у ИП 13,7 млн рублей. Из-за ограничений по счету вернуть вовремя эту сумму не удалось, поэтому предприниматель решил через суд взыскать проценты и неустойку, а строительная компания обратилась с иском о возмещении убытков к банку.
Суды нижестоящих инстанций частично удовлетворили требования, поскольку банк не доказал, что операция была действительно подозрительной. Кредитная организация не приняла такое решение и обратилась в ВС. Об этом сказано на сайте суда.
Судебная коллегия по экономическом спорам решила, что компания, у которой заблокировали перевод, имела возможность посетить банк и в разумные сроки представить платежное распоряжение на бумажном носителе, чтобы разблокировать операции. Однако компания этого не сделала, поэтому ей отказали в иске о взыскании убытков с банка.
