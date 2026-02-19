Решение ВС РФ: банки не всегда отвечают за убытки клиентов из-за блокировки подозрительных операций

Суд решил не возмещать иск о взыскании убытков с банка, который заблокировал перевод от одной компании к другой. Причина в том, что фирма могла снять блокировку раньше, предъявив лично подтверждающие документы.

Верховный суд рассмотрел дело строительной компании, которая перевела посреднику 14 млн рублей по договору поставки, однако эти деньги не дошли до контрагента. Причина — банк счел операцию подозрительной и запросил дополнительные документы. Также кредитная организация ограничила дистанционное обслуживание и установила лимиты на переводы.

Чтобы выполнить обязательства, строительной фирме пришлось занять у ИП 13,7 млн рублей. Из-за ограничений по счету вернуть вовремя эту сумму не удалось, поэтому предприниматель решил через суд взыскать проценты и неустойку, а строительная компания обратилась с иском о возмещении убытков к банку.

Суды нижестоящих инстанций частично удовлетворили требования, поскольку банк не доказал, что операция была действительно подозрительной. Кредитная организация не приняла такое решение и обратилась в ВС. Об этом сказано на сайте суда.

Судебная коллегия по экономическом спорам решила, что компания, у которой заблокировали перевод, имела возможность посетить банк и в разумные сроки представить платежное распоряжение на бумажном носителе, чтобы разблокировать операции. Однако компания этого не сделала, поэтому ей отказали в иске о взыскании убытков с банка.