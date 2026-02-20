❕ Переход на АУСН не освобождает от сдачи отчетности за прошедшие периоды

Если в январе 2026 платили НДС, а с февраля перешли на автоУСН – нужно сдать декларацию по НДС.

ИП на УСН доходы в 2025 превысил лимит 20 млн и с 2026 года стал плательщиком НДС по ставке 5%. А с 1 февраля 2026 перешел на АУСН.

Нужно ли сдавать декларацию по НДС за 1 квартал, спрашивает ИП. Ведь на АУСН никаких отчетов сдавать не надо.

«За период с 01.01.2026 по 31.01.2026 года ИП признается налогоплательщиком НДС», — пояснили налоговики.

Налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2026 нужно сдать в сроки, установленные п. 5 ст. 174 НК — до 25 следующего месяца по окончании налогового периода. В 2026 году — 27 апреля.

Чтобы вовремя сдавать отчетность — смотрите наш бухгалтерский календарь.