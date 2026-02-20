👟 Основатель Zenden: налоговики доначислили 29 млрд рублей за «несуществующие ошибки»

Предприниматель считает, что налоговики доначислили слишком много налогов. Он хочет договориться и помочь государству, а не признавать «несуществующие ошибки».

ФНС по результатам проверок доначислила обувной компании Zenden почти 29 млрд рублей. Однако основатель компании Андрей Павлов считает, что налоговики поступили чересчур жестко, поэтому бизнес планирует доказывать свою невиновность и подаст апелляцию.

«У нас сейчас закончились пять выездных налоговых проверок с общей суммой доначисления почти 29 млрд руб. То есть это космическая сумма», — сказал глава Zenden.

Штраф состоит из доначислений за три года, сумма выросла еще на фоне пеней за просрочку платежей. Павлов надеется добиться снижения суммы до той, которую можно будет спокойно погасить.

Также он добавил, что согласен помочь государству, но не готов признавать «несуществующие ошибки».

«Если государству в текущей тяжелой ситуации нужны деньги — а я прекрасно понимаю, что сейчас творится — и, если мне, как предпринимателю, надо действительно вот в этот тяжелый момент помочь государству, давайте договоримся», — предлагает предприниматель.

16 августа 2024 года Андрей Павлов попал в реестр иноагентов за распространение «недостоверной информации», но 13 февраля 2026 Минюст исключил Павлова из перечня иноагентов в связи с «утратой признаков», по которым присваивается этот статус.

В ноябре 2024 на складах компании Zenden прошли обыски. Правоохранители нашли, что продукция продавалась с несуществующими кодами маркировки и вне государственных информационных систем.

