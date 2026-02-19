❌ Ряды самозанятых хотят почистить. Выпуск № 28 подкаста «Налоговое утро»
Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Мы выходим по будням и держим вас в курсе важных изменений.
Сегодня в выпуске разбираемся, почему появилась инициатива аннулировать самозанятость у тех, кто деятельность не ведет, кто рискует, если предложение поддержат и почему вообще решили «проредить» самозанятых.
Где еще нас послушать — Apple Podcasts, Яндекс Музыка, VK-подкаст, на YouTube-канале «Клерка». Подпишитесь, у нас там еще много полезного!
