🚛 В России запустят национальную логистическую платформу ГосЛог
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 14 февраля 2026 года № 139. Согласно документу, в России появится национальная цифровая транспортно-логистическая платформа ГосЛог.
Она будет единой площадкой для взаимодействия участников транспортно-логистической деятельности и органов госуправления. Платформа объединит логистические сервисы и станет службой одного окна для выдачи перевозчикам разрешений и сопроводительных документов.
«Вырастет и безопасность логистических операций благодаря обеспечению в реальном времени цифровой прослеживаемости грузов на всем пути их следования», — сказал Михаил Мишустин.
Ожидается, что это позволит повысить скорость работы и безопасность грузоперевозок, ведь цифровой контроль будет на всем пути следования груза.
