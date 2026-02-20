🚛 В России запустят национальную логистическую платформу ГосЛог

Теперь грузоперевозчики смогут в режиме одного окна получать все разрешительные и сопроводительные документы, а также следить за этапами перемещения груза.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 14 февраля 2026 года № 139. Согласно документу, в России появится национальная цифровая транспортно-логистическая платформа ГосЛог.

Она будет единой площадкой для взаимодействия участников транспортно-логистической деятельности и органов госуправления. Платформа объединит логистические сервисы и станет службой одного окна для выдачи перевозчикам разрешений и сопроводительных документов.

«Вырастет и безопасность логистических операций благодаря обеспечению в реальном времени цифровой прослеживаемости грузов на всем пути их следования», — сказал Михаил Мишустин.

Ожидается, что это позволит повысить скорость работы и безопасность грузоперевозок, ведь цифровой контроль будет на всем пути следования груза.