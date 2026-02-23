🏠 Если дом отапливается электричеством, а не газом, можно требовать меры поддержки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разъяснила, что для граждан в домах без газа и с отоплением электричеством предусмотрены меры поддержки.

На такую категорию потребителей распространяются повышенные диапазоны потребления электроэнергии. Для снижения стоимости электричества потребитель должен обратиться в ресурсоснабжающую организацию с документами, подтверждающими отсутствие газоснабжения и наличие электроотопительной установки. ФАС приводит их перечень:

техпаспорт жилого помещения;

проектная документация или иные документы техучета, если в них отражен данный способ отопления;

техпаспорт на электроотопительную установку;

акты осмотра гарантирующего поставщика, с которым потребитель ведет расчеты, сетевой организации или представителя садоводческого (СНТ) или огороднического некоммерческого товарищества;

иные документы, подтверждающие наличие соответствующего оборудования.

Энергосбытовая компания обязана будет учесть представленную ей информацию и рассчитать платежи на очередной период с учетом повышающего коэффициента к диапазонам потребления.

Ранее Правительство РФ ввело меры поддержки на время отопительного сезона для жителей негазифицированных домов с электроотоплением, в том числе СНТ. Мера позволяет для соответствующей категории потребителей увеличить объем электроэнергии:

в первом диапазоне — до 7020 кВт/ч в месяц;

во втором — до 10 800 кВт/ч в месяц.

Повышающий коэффициент для негазифицированных и оборудованных электроотопительными установками жилых и садовых домов действует в отопительный сезон во всех регионах РФ.