ОК БСН моб 3500
🔴 Вебинар: Импорт из Китая в 2026: пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС →
Учет в ЖКХ

🏠 Если дом отапливается электричеством, а не газом, можно требовать меры поддержки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разъяснила, что для граждан в домах без газа и с отоплением электричеством предусмотрены меры поддержки.

На такую категорию потребителей распространяются повышенные диапазоны потребления электроэнергии. Для снижения стоимости электричества потребитель должен обратиться в ресурсоснабжающую организацию с документами, подтверждающими отсутствие газоснабжения и наличие электроотопительной установки. ФАС приводит их перечень:

  • техпаспорт жилого помещения;

  • проектная документация или иные документы техучета, если в них отражен данный способ отопления;

  • техпаспорт на электроотопительную установку;

  • акты осмотра гарантирующего поставщика, с которым потребитель ведет расчеты, сетевой организации или представителя садоводческого (СНТ) или огороднического некоммерческого товарищества;

  • иные документы, подтверждающие наличие соответствующего оборудования.

Энергосбытовая компания обязана будет учесть представленную ей информацию и рассчитать платежи на очередной период с учетом повышающего коэффициента к диапазонам потребления.

Ранее Правительство РФ ввело меры поддержки на время отопительного сезона для жителей негазифицированных домов с электроотоплением, в том числе СНТ. Мера позволяет для соответствующей категории потребителей увеличить объем электроэнергии:

  • в первом диапазоне — до 7020 кВт/ч в месяц;

  • во втором — до 10 800 кВт/ч в месяц.

Повышающий коэффициент для негазифицированных и оборудованных электроотопительными установками жилых и садовых домов действует в отопительный сезон во всех регионах РФ.

Автор

Контур
Миграционный учет

Штраф за иностранца? Как «ФМС» в сервисе Контур.Отель снижает риски при работе с МВД

Рост штрафов и усиление контроля со стороны МВД делают миграционный учет важной частью работы гостиниц и других объектов размещения. Ошибки в уведомлениях о прибытии и убытии иностранцев могут стоить сотни тысяч рублей. Разберем, какие требования действуют сейчас и как тариф «ФМС» в Контур.Отель помогает снизить риски.

Штраф за иностранца? Как «ФМС» в сервисе Контур.Отель снижает риски при работе с МВД

Начать дискуссию

ГлавнаяЗащитник