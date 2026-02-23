Росстат станет точнее считать индекс потребительских цен. Добавили даже помаду

В 2026 году наблюдение за потребительскими ценами будет проводиться по обновленному перечню товаров и услуг.

Ежемесячный расчет индекса потребительских цен (ИПЦ) теперь будет основан на 558 позициях (в 2025 году — 556). А еженедельная оценка ИПЦ будет строиться на анализе динамики цен на 110 товаров и услуг (в 2025 году — 109).

Росстат объяснил, что ежегодный пересмотр набора товаров и услуг позволяет точнее учитывать реальную структуру потребительских расходов российских домохозяйств при отражении инфляционных процессов в России. Изменения подготовлены на основе анализа потребительского рынка и спроса покупателей.

Набор неизменен в течение года — это обязательное условие методологии для сопоставимости цен общей корзины.

В набор для ежемесячного наблюдения включены: печень птицы, помада, популярные жидкие средства для стирки. В отдельную позицию в наблюдении выделен кефир. В перечень также вошли компримированный природный газ, строительные блоки и услуга курьерской доставки.

С учетом рекомендаций Минздрава и наибольшими объемами продаж обновлен список лекарств: исключены 8 наименований (включая «Ингавирин», «Канефрон Н», «Аскофен-П», «Трекрезан»), а включены 7 новых, среди которых «Амлодипин», «Индапамид», «Лозартан», «Розувастатин» и «Римантадин».

Для расширения масштабов наблюдения упрощены и унифицированы названия ряда позиций. Так, наименования одежды (мужской костюм-двойка, мужская рубашка, женское зимнее и демисезонное пальто) приведены без детализации по типу ткани. Аналогично, в перечне медикаментов торговые наименования заменены на международные непатентованные (например, «Супрастин» на Хлоропирамин, «Цетрин» на Цетиризин, «Беталок ЗОК» на Метопролол).

Из набора исключены товары и услуги, утратившие актуальность для широкого потребления. Среди них стационарный телефонный аппарат, услуги по замене элементов питания в наручных часах и детализированные тарифы на междугородную телефонную связь (их заменила общая позиция). Также исключены дезинфицирующее средство для поверхностей и санитарно-гигиеническая маска, включенные в наблюдение в 2021 году в связи с пандемией коронавируса COVID-19.