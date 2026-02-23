ОК ОБЩ Акция 3500 моб
Права потребителей

Роспотребнадзор разъяснил права потребителей при отмене экскурсии

Позитивное мнение об экскурсии прямо связано с тем, насколько качественно оказана услуга.

Турагент и туроператор ответственны за предоставление ненадлежащей информации о туристском продукте. Если потребитель не получил полную и достоверную информацию, они несут ответственность за недостатки турпродукта, выявленные после оказания соответствующей услуги.

В случае получения недостоверной информации об услуге потребитель может требовать возмещения убытков, а также отказаться от исполнения договора.

«Роспотребнадзор информирует: если экскурсия входила в состав туристического продукта, то при ее отмене урегулирование возникших обстоятельств необходимо осуществлять через туроператора, сформировавшего этот тур», — пишет ведомство.

В случае отмены экскурсии гражданин сам выбирает способ восстановления его нарушенных прав:

  • безвозмездное устранение недостатков оказанной услуги;

  • соответствующее уменьшение цены оказанной услуги;

  • возмещение понесенных расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами.

Если оплаченная экскурсия не состоялась, нужноо обратиться к турагенту или туроператору с претензией и требованием о возмещении убытков и компенсации вреда.

При отказе добровольно удовлетворить претензию или нарушении срока ее рассмотрения следует обращаться в суд, советует Роспотребнадзор.

