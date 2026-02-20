💲 Курс доллара, евро и юаня на 20 февраля 2026 года
Банк России установил курс доллара США 76,2 рубля, евро стоит 90,2.
На 20 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,6 рубля, курс евро — 90,2.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 20 февраля 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
76,6405 рубля
Евро
90,1669 рубля
Юань
11,0747 рубля
Директор казначейства «Цифра Банка» Дмитрий Рожков считает, что геополитические риски остаются доминирующим фактором, влияющим на то, что курс рубля будет слабым. Среди поддерживающих факторов — подорожание нефти марки Brent на 3,5% в среду, 18 февраля 2026 года, а также высокие реальные ставки и валютные интервенции со стороны Центробанка.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
