💲 Курс доллара, евро и юаня на 20 февраля 2026 года

На 20 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,6 рубля, курс евро — 90,2.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 20 февраля 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 76,6405 рубля Евро 90,1669 рубля Юань 11,0747 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 20 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

Директор казначейства «Цифра Банка» Дмитрий Рожков считает, что геополитические риски остаются доминирующим фактором, влияющим на то, что курс рубля будет слабым. Среди поддерживающих факторов — подорожание нефти марки Brent на 3,5% в среду, 18 февраля 2026 года, а также высокие реальные ставки и валютные интервенции со стороны Центробанка.

