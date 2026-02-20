📅 20 февраля 2026: сокращенный рабочий день или нет?

Россияне отдыхают с 21 по 23 февраля, а затем будет короткая 4-дневная рабочая неделя.

Ближайшие выходные станут трехдневными благодаря празднику 23 Февраля: в 2026 году он выпал на понедельник.

Производственный календарь на февраль 2026.

При этом рабочий день в пятницу, 20 февраля, не будет сокращенным: он не считается предпраздничным.

После этого наступит четырехдневная рабочая неделя: с 24 по 27 февраля. Она начнется во вторник.

Следующие длинные выходные будут связаны с празднованием Международного женского дня.

В 2026 году 8 Марта выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится, и отдых продлится с 7 по 9 марта. А затем россияне будут снова работать четыре дня – с 10 по 13 марта.

При этом праздничный день в период рабочей недели не будет основанием для снижения оклада.

Подробнее о выходных и праздниках в 2026 году вы можете узнать в производственном календаре от «Клерка».