Правительство уточнит перечень документов для ставки НДС 10% по товарам для детей

В налоговую вместе с декларацией по НДС нужно будет подавать сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии.

19 февраля 2026 года Правительство внесло в Госдуму законопроект об уточнении перечня документов для льготной ставки НДС по товарам для детей.

Налогоплательщики будут подавать в налоговую сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии для подтверждения правомерности применения льготной ставки НДС 10% на детские товары.

Сейчас НК не уточняет, какие документы подходят для подтверждения, что продукция относится к товарам для детей. Это создает риск налоговых споров между налогоплательщиками и налоговиками по поводу применения ставки НДС 10%

Новые нормы устранят неоднозначность при определении детских товаров для льготной ставки НДС, говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу через месяц после опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.