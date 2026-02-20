💢 Бюджет получил в три раза больше от налога на вклады в 2025 году

Минфин ожидает, что в 2026 году поступления от налога со вкладов будут больше 567 млрд рублей.

В 2025 году поступления в бюджет от налога по вкладам резко выросли в три раза по сравнению с 2024 годом. Собрали 320,2 млрд рублей против прошлогодних 110,7 млрд.

На собираемость повлияли: рост доходов населения, изменение ключевой ставки и индекс потребительских цен. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Минфина.

Объем средств населения в банках заметно вырос: если в начале 2023 года он был 36 трлн рублей, то к 2024 — 45 трлн, а в 2025 — 57 трлн.

Ближе к середине 2024 года ключевая ставка была 14-15% годовых, тогда банки предлагали доходность по депозитам около 18-21%. В 2025 году максимальная ключевая ставка была на уровне 21%.

«В 2025 году прирост рублевых депозитов составил примерно 15-16%, то есть оказался вдвое ниже, чем в 2024-м. При этом ключевая начала уменьшаться, а вслед за ней постепенно стали падать и ставки по депозитам», — сказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.

Минфин планирует в 2026 году получить налог от процентов по вкладам 567,6 млрд рублей, в 2027 — 305,4 млрд.