Минздрав дополнит основания выдачи больничных листов

Чтобы самозанятые могли оформить больничный, в порядок формирования листков нетрудоспособности внесут изменения.

В порядок формирования листков нетрудоспособности планируют внести изменения, чтобы самозанятые могли его оформить. Это есть в проекте приказа Минздрава, который 19 февраля 2026 года опубликован на портале проектов НПА.

«Листок нетрудоспособности также формируется (выдается) физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"», — сказано в документе.

Также министерство предлагало ввести экспертизу временной нетрудоспособности. Ее будет проводить медкомиссия, если человек за полгода обращался за больничным больше четырех раз.

