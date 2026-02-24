Кабмин определил точный список документов для подтверждения права на НДС 10% при продаже детских товаров

Чтобы снизить количество споров между бизнесом и ФНС, Правительство определилось с тем, какие документы докажут, что товары относятся к категории «для детей».

19 февраля 2026 года Правительство внесло в Госдуму законопроект, который уточнит список документов для получения льготной ставки НДС по детским товарам.

Предприниматели могут предоставить в налоговую сертификат соответствия или декларации о соответствии, чтобы подтвердить право на льготную ставку НДС 10%. Она действует на товары для детей.

Пока что в НК нет точного списка документов, чтобы доказать, что продукция действительно относится к детским товарам. Из-за неопределенности возникают споры между бизнесом и ФНС.

Согласно законопроекту, подтвердить право на вычет можно, если представить в налоговую сведения:

о сертификате соответствия — выданном органом по сертификации, зарегистрированным в РФ;

декларации о соответствии — зарегистрированной национальным органом по аккредитации.

Если оценка (подтверждение) соответствия удостоверяется иными документами, выданными в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), то нужно представить их.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.