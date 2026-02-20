💊 Минздрав может разрешить продавать лекарства через Почту России, а ПВЗ в этом отказано

В регионах, где недостаточно аптек, жители смогут заказывать лекарства через Почту России. У ПВЗ маркетплейсов не будет права отпускать лекарства.

В Минздраве допустили, что некоторые лекарства будет можно продавать через Почту России в регионах с нехваткой офлайн-точек. Подобный порядок для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) рассматривать не будут.—

«Мобильные аптеки появятся там, где нет стационарных пунктов <…> планируется привлечение "Почты России"... Что касается ПВЗ — мы этот вариант не рассматриваем», — сказал замминистра Сергей Глаголев.

Как только постановление о допуске Почты России к торговле лекарствами будет принято, она сможет отпускать безрисковые лекарственные препараты, которые в обычных обстоятельствах продают работники с повышенной квалификацией (фармацевты).

Сергей Глаголев уточнил, что лекарства должны отпускаться при поддержке фармацевта, но если нет альтернативы, то «вполне допустимо задействовать Почту России».

В 2025 году глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что в список разрешенных для продажи на Почте медикаментов войдут экстренные препараты, в том числе жаропонижающие и обезболивающие.