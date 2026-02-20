ОК МП моб 5500
❕ Работодатели не должны запрещать сотрудникам говорить о своей зарплате

Сотрудника нельзя уволить за разглашение размера своей зарплаты, даже если этот пункт внесли в трудовой договор.

Запрет на разглашение размера своей зарплаты считается нарушением принципа, закрепленного в международных договорах и российском национальном законодательстве — равная оплата за труд равной ценности.

«Сведения о заработной плате — это не коммерческая тайна и не вообще какая-то тайна, не персональные данные работника, значит, и сохранять их работник не должен», — сказала профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА имени О. Е. Кутафина Ирина Шестерякова.

Также она добавила, что если обязанность не разглашать зарплату внесли в трудовой договор, то это условие будет недействительным, а значит за такое нарушение нельзя уволить сотрудника.

Если работника уволят по этому незаконному основанию, его восстановят, а работодателя можно привлечь к административной ответственности. Юрлицу будет грозить штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

