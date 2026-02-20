Как из декларации по налогу на прибыль понять, что ежемесячные авансы платить не нужно

Налоговики разъяснили порядок заполнения декларации по налогу на прибыль в части авансов.

Налогоплательщики ошибаются при расчете ежемесячных авансовых платежей по строкам 290-310 и Листа 02 декларации по налогу на прибыль, пишет региональное УФНС.

В соответствии с п. 3 ст. 286 НК организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые по ст. 249 НК, не превышали в среднем 15 млн за каждый квартал, платят квартальные авансовые платежи. Если средняя величина выручки превысит лимит – со следующего квартала кроме квартальных платят также ежемесячные авансы.

При определении предыдущих четырех кварталов необходимо учитывать последовательно идущие четыре квартала, предшествующие периоду, на который приходится срок подачи декларации.

В соответствии с п. 103 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль, сумма платежей по строке 290 определяется как разница между суммой налога за отчетный период (строка 180) и суммой налога, указанной по такой же строке Листа 02 декларации за предыдущий отчетный период.

Если эта разница отрицательна или равна нулю, ежемесячные авансы платить не нужно.

Согласно п. 106 Порядка, строки 320-340 декларации заполняют только в декларации за девять месяцев.

В них указывается сумма ежемесячных авансов, подлежащих уплате в первом квартале следующего налогового периода.

Алгоритм заполнения такой:

Период Как заполнить «Первый квартал» Показатель в строке 290 = строке 180 декларации за первый квартал текущего года «Первое полугодие» Показатель в строке 290 = разнице между строк 180 декларации за первое полугодие текущего года и за первый квартал текущего года

В периоде «Девять месяцев» нужно обратить внимание на два показателя — в строках 290 и 320. Значение строки 290 должно соответствовать разнице между строкой 180 (декларация за девять месяцев текущего года) и строкой 180 (декларация за первое полугодие текущего года).

Строка 320 должна быть равна строке 290 в декларации за девять месяцев.

