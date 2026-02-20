ОК МП моб 5500
НДС

❕ На УСН до превышения лимита освобождение от НДС – это обязанность, а не право

Если доходы не превысили 20 млн рублей, действует освобождение от НДС и применять вычеты нельзя.

В чате ФНС спросили: может ли ИП с момента своей регистрации применять доходно-расходную УСН с НДС по ставке 22% с зачетом входящего НДС. Предпринимателю так будет выгодно, но лимита в 20 млн он не достиг и не достигнет в 2026 году.

Если доходы налогоплательщика за 2026 год не превысили 20 млн руб., он освобождается от НДС на основании п. 1 ст. 145 НК. Право на вычет НДС у него не возникает в соответствии с подп. 3 п. 2 ст. 170 и подп. 1 п. 2 ст. 171 НК, ответили налоговики.

Но при выставлении счета-фактуры с выделением НДС такой налогоплательщик должен будет заплатить налог в бюджет (п. 5 ст. 173 НК).

